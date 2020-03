Leichtathletik-DM: Andreas Kuhlen verteidigt Titel

Sieger: Andreas Kuhlen. Foto: © Dominik Schrader

Erfurt (tib). Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathleten in Erfurt war am vergangenen Wochenende auch Andreas Kuhlen aus Falkenberg im Kreis Cloppenburg am Start. Im Trikot der LG Braunschweig verteidigte der 36-Jährige seine Titel über 800 und 3000 Meter.



Über die kürzere Distanz „verbummelte“ Kuhlen zwar die ersten 500 Meter etwas, dann aber erhöhte er das Tempo deutlich und siegte letztlich in einer Zeit von 2:04,41 Minuten. Einen Tag später durfte sich Andreas Kuhlen erneut auf seine Stärken im Schlussspurt verlassen. Er setzte rund 130 Meter vor dem Ziel zum Sprint an und ließ in einer Zeit von 8:52,89 Minuten alle Kontrahenten seiner Altersklasse M35 hinter sich.

