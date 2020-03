VfL muss auf Relegation hoffen

Zu spät dran: Der VfL Löningen, hier mit Anne Hölzen (links) und Alena Espelage im Block gegen Lohnes Antonia Niehaus, verpasste den direkten Klassenerhalt. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar). Zwei Heimniederlagen haben den Volleyballfrauen des VfL Löningen den Weg zum direkten Klassenerhalt verbaut. Nun muss am letzten Spieltag beim Vorletzten, SV Wietmarschen II nach Lage der Dinge ein Sieg her, um zumindest die Relegation zu erreichen. Die Chancen auf den Oberligaaufstieg sind für den SV Cappeln durch eine 2:3-Niederlage bei Alemannia Salzbergen deutlich gesunken. Mehr zum Volleyball gibt's in der Ausgabe am 3. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.