2:2 – BVC verspielt 2:0-Führung

Zu früh gefreut: Gloria Douglas (Nummer 14), die hier mit Patricia George das 2:0 bejubelt, musste sich mit dem BV Cloppenburg gegen den 1. FC Saarbrücken mit einem 2:2 begnügen. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Lastrup. Die Fußballerinnen des BV Cloppenburg haben am Sonntag zwei Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga „verschenkt“. Gegen den 1. FC Saarbrücken führten sie bis zur 75. Minute mit 2:0, bevor die Gäste aus dem Rückstand noch ein 2:2 machten. Umso bitterer war das Unentschieden, weil der BVC auf dem Kunstrasenplatz der Sportschule Lastrup gleich viermal am Aluminium gescheitert war – alleine dreimal vor dem Seitenwechsel. „Ich hatte in der Pause schon eine böse Vorahnung, weil wir uns für unseren guten Auftritt nicht mit mehr als zwei Toren belohnt haben“, sagte Tanja Schulte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.