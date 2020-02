Allerhöchste Zeit für eine Siegesserie

Der Coach weist den Weg: Tomislav Ristoski braucht mit den Volleyballfrauen des TV Cloppenburg gegen Eiche Horn dringend Punkte. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Den Februar hatte Tomislav Ristoski, Trainer der Volleyballerinnen vom TV Cloppenburg, zum „Monat der Wahrheit“ erklärt. Wenn das der Maßstab ist, sieht es düster aus für das Urgestein der Dritten Liga West. Seit dem diese Spielklasse 2012 eingeführt worden ist, gehört ihr der TVC an – als einzige Mannschaft. Um ein weiteres Jahr auf diesem Niveau folgen zu lassen, müssen die Cloppenburgerinnen schleunigst die Kurve kriegen, am besten schon am Sonntag im Heimspiel gegen den TV Eiche Horn. Die Partie in der Sporthalle an der Leharstraße beginnt um 16 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App