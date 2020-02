VfL-Leichtathleten erhalten Förderpreis

Ausgezeichnet: Die Regionsvorsitzende Birgit Surmann (links) übergibt den Regions-Förderpreis 2019 an das Trainerteam des VfL Löningen. Von rechts: Ansgar Pelster, Simone Franz, Antonia Beyer sowie Armin Beyer. Foto: J. Beyer

Löningen (mt). Fast 200 Leichtathleten haben in der Löninger Sporthalle die Regionsmeister der U16/U14 und die Regionsbesten der U12 ermittelt. Die eifrigsten Titelsammler mit jeweils drei Einzelsiegen und einem Staffelerfolg waren Pia Albers und Laurenz Burke (beide vom VfL Löningen) sowie Ylvi Riecken (TV Cloppenburg) und Linus Oliveri vom BTB Oldenburg. In der Vereinsstatistik bestätigte der VfL Löningen seine Vormachtstellung mit 15 Titeln. Neun Siege gingen an den BTB Oldenburg und acht Siege an den TV Cloppenburg. Zudem übergab die Regionsvorsitzende Birgit Surmann den Vereinsförderpreis 2019 an das Trainerteam des VfL Löningen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

