VfL hat Klassenerhalt selbst in der Hand

Fertigmachen zum Jubeln? Löningens Volleyballfrauen können den Klassenerhalt in der Verbandsliga vorzeitig perfekt machen. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (bar). Die Entscheidungen in den verschiedenen Colleyballstaffeln reifen heran. Die Frauen des VfL Löningen können den Ligaverbleib am letzten Heimspieltag mit einem klaren Sieg gegen BW Lohne perfekt machen. Drei punkte braucht auch der SV Cappeln, um die Möglichkeit auf den Aufstieg zu wahren.