Sieg in Gütersloh im Kellerduell vergolden

Nächsten Gegner abhängen: Neuzugang Gloria Douglas (rechts, die hier Marina Hermes entwischt) möchte nach dem 2:0 in Gütersloh mit dem BVC gegen Saarbrücken nachlegen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. So wichtig und Mut machend der 2:0-Erfolg am vorigen Sonntag beim FSV Gütersloh auch gewesen ist, bietet er für die Fußballerinnen des BV Cloppenburg keinen Anlass zum Überschwang. Vielmehr stecken sie nach wie vor mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und haben am Sonntag die nächste wichtige Begegnung vor sich. Um 13 Uhr treten sie gegen den1. FC Saarbrücken an. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz der Sportschule Lastrup. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.