800 Fans sorgen bei Sieg für Rekordkulisse

Voll fokussiert: Paul Grünloh (Mitte) und der VfL Löningen überzeugten gegen BW Merzen vor vielen Zuschauern. In den verbleibenden drei Saisonpartien wollen sie an ihre gute Leistung anknüpfen. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Löningen. Was für ein Abend: Ein Sieg gegen den Spitzenreiter der Basketball-Oberliga vor der Rekordkulisse von rund 800 Zuschauern. Besser hätte der Samstag für den VfL Löningen in der Sporthalle an der Ringstraße kaum laufen können. Dennoch war VfL-Coach Guido Thöle nach dem 83:78-Erfolg über Merzen nur zu 70 Prozent zufrieden, wie er sagt. Tatsächlich hätte der Tabellenzweite einen Erfolg von mindestens zwölf Punkten Vorsprung gebraucht, um BW von Platz eins zu verdrängen. Nach dem 73:62-Hinspielsieg ging der direkte Vergleich so aber an Merzen. Dennoch darf sich der Aufsteiger aus Löningen vor den letzten drei Saisonspielen weiter Hoffnungen auf den Durchmarsch in die 2. Regionalliga machen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.