BVC-Frauen schöpfen Mut aus Auftaktsieg

Neuzugänge mit passender Mentalität

Starkes Debüt: Madeline McCracken (weißes Trikot, am Ball) überzeugte im Gastspiel des BV Cloppenburg beim FSV Gütersloh auf der Sechserposition.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Aufstellung, mit der die Fußballfrauen am Sonntag beim FSV Gütersloh in die verbleibende Serie der 2. Bundesliga gestartet sind, hatte mit den Formationen aus der ersten Saisonhälfte nicht mehr viel gemein. Nicht nur, dass beim 2:0-Erfolg vier der sechs Winterneuzugänge in der Startelf standen, darüber hinaus gab es auch taktische Umstellungen. So rückte Offensivspielerin Jana Radosavljevic überraschend auf die Sechserposition. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.