Punkt verloren – aber Vorsprung gewahrt

Oberligahandballer des TV Cloppenburg geben beim 24:24 gegen Fredenbeck ersten Zähler in eigener Halle ab

Kampf bis zum Schluss: Jannis Koellner (rotes, Trikot, der es hier mit Lars Katzenberg, links, und Paul Nwachukwu Mbanefo aufnimmt), trennte sich mit dem TVC vom VfL Fredenbeck 24:24.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Sie hatten den Sieg zum Greifen nah, aber durch ein Gegentor zwei Sekunden vor der Schlusssirene haben die Handballer des TV Cloppenburg gegen den VfL Fredenbeck noch den Ausgleich zum 24:24-Endstand (11:11) kassiert. Gleichwohl bleiben sie mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer der Oberliga Nordsee, weil Verfolger ATSV Habenhausen beim Elsflether TB ebenfalls nur unentschieden spielte und damit einen Zähler abgab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.