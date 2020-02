SV Cappeln will Aufstiegschance wahren

Fahlt dem VfL: Löningen muss in Leschede auf Angreiferin Maria Büter (Mitte, im Derby beim SV Cappeln) verzichten. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (bar). Vor richtungweisenden Auswärtsspielen stehen die Volleyballfrauen des SV Cappeln und des VfL löningen. Während der SVC im Spitzenspiel bei Union Emlichheim IV seine Aufstiegschance wahren will, braucht der VfL beim Schlusslicht, FC Leschede II, dringend einen Dreier, um sich dem direkten Verbleib in der Klasse zu nähern oder zumindest den Relegationsplatz zu festigen.