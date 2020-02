Aus den Frage- ein Ausrufezeichen machen

Neuer Anlauf: Nora Clausen (schwarzes Trikot, hier im Spiel gegen Hoffenheims U20) bläst mit dem BVC zur Aufholjagd in der 2. Bundesliga. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Eine Spielabsage ist nicht zu erwarten, wenn die Fußballerinnen des BV Cloppenburg am Sonntag (14 Uhr) zur Auswärtspartie beim FSV Gütersloh antreten sollen. Denn die Ostwestfälinnen spielen auf dem Betriebsgelände der Großschlachterei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück – und das in einer schmucken Arena mit Kunstrasenplatz. Da auch die Windvorhersagen nicht so sind, dass ein Sturm die Austragung gefährden würde, beginnt der Cloppenburger Kampf um den Klassenerhalt tatsächlich am Sonntag.



So recht passt dies Tanja Schulte, die den Trainerposten wieder übernommen hat und Thorben Geerken an ihrer Seite hat, nicht. „Wir könnten noch gut zwei, drei Wochen brauchen, um uns einzuspielen."