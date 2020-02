VfL fiebert nach Sieg dem Topspiel entgegen

Werden alles geben: Jonas Breher (am Ball) und der VfL Löningen wollen sich für die 62:73-Niederlage im Hinspiel revanchieren. Während auch Justus Krause (links im Hintergrund) am Samstag gegen BW Merzen auflaufen wird, ist Timm Lüken nicht dabei. Er hat den Verein in der Winterpause verlassen. Foto: VfL Löningen

Von Til Bettenstaedt



Löningen. Das Fieber steigt quasi von Minute zu Minute. „Wir sind alle sehr aufgeregt und unheimlich heiß auf dieses Duell", sagt Guido Thöle. Am kommenden Samstag um 19 Uhr ist es soweit, dann steigt das Topspiel der Basketball-Oberliga, wenn sein zweitplatziertes Team des VfL Löningen den Tabellenführer BW Merzen von Platz eins verdrängen und so einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen möchte. Damit dies gelingt, benötigt der VfL einen Sieg mit mindestens zwölf Punkten Unterschied, weil er das Hinspiel mit 62:73 verloren hatte und der direkte Vergleich zählt.