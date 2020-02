SV Bösel triumphiert im spannenden Finale

Jubel pur: Bösels A-Jugendfußballer sicherten sich mit einem 6:5-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen den SV Altenoythe den Titel des Hallenkreismeisters. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Löningen. Die Nachwuchsfußballer des SV Bösel sind neuer Kreismeister der A-Junioren. Im Finale kam der SVB in der Löninger Sporthalle gegen den SV Altenoythe zu einem 6:5 (3:3)-Erfolg nach Neunmeterschießen. Überraschungen bereits in den Halbfinalspielen: JSG Saterland musste als souveräner Gruppensieger beim 1:2 gegen SV Altenoythe ebenso passen wie der SV Molbergen beim 3:4 gegen den SV Bösel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.