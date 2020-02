Friesoythe lässt Schlusslicht keine Chance

Sechs Tore durch die Nummer sechs: Heike Kruse hatte maßgeblichen Anteil am klaren Friesoyther Sieg gegen den TuS Esens. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Die Handballfrauen der HSG Friesoythe haben einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Landesklasse gefeiert. Garrel II hingegen ging bei der HSG Neuenburg/Bockhorn unter. Die Frauen des TV Cloppenburg feierten mit 31:17 einen Kantersieg gegen Schüttorf, Höltinghausen gewann nach klarer Führung hauchdünn gegen Barnstorf/Diepholz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

17.02.2020 | Abstiegsgefahr wird immer größer