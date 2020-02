Abstiegsgefahr wird immer größer

Lange auf Kurs, am Ende geschlagen: Ilona Dacevič nimmt es hier mit dem VCO-Block (links: Carlotta Klemm, rechts: Fiona Baker) auf. Der TVC verlor gegen Olympia Münster mit 2:3. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der Abstieg aus der Dritten Liga West nimmt für die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg immer konkretere Formen an. 14 Tage nach dem 0:3 beim direkten Konkurrenten TV Hörde verspielten sie gegen den VC Olympia Münster eine 2:0-Führung und hatten noch mit 2:3 (25:17, 25:23, 13:25, 20:25, 17:19) das Nachsehen.



„Da fehlen zwei Punkte", meinte ein konsternierter TVC-Trainer Tomislav Ristoski. Denn zunächst hatte es nach einem klaren Erfolg für die Gastgeberinnen ausgesehen.