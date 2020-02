Talea Prepens ist U20-Meisterin

U20-Meisterin: Talea Prepens (links). Foto: Prepens

Cloppenburg (mt). Toller Erfolg: Die Cloppenburgerin Talea Prepens sicherte sich bei den Deutschen U20-Meisterschaften in Neubrandenburg den Titel im 60-Meter-Sprint. Die TVC-Sportlerin war am Samstag an den Start gegangen. Mehr dazu im Laufe des Sonntages.

