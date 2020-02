Trifft Terzievska rechtzeitig beim TVC ein?

Reicht es für das Spiel gegen Olympia? Die Cloppenburger Volleyballerinnen hoffen, dass Außenangreiferin Tea Terzievska (rechts, in der Partie gegen den TV Hörde) gegen Münster dabei ist. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Sturmtief Sabine hat den Volleyballerinnen des TV Cloppenburg vor acht Tagen ein spielfreies Wochenende beschert. Kurzfristig musste die Begegnung gegen den BW Aasee abgesagt werden. Eine Woche später steht die Partie gegen das nächste Team aus Münster auf dem Programm. Am Sonntag geht es von 16 Uhr an in der Halle an der Leharstraße gegen den VC Olympia. Immerhin bot die Zwangspause den angeschlagenen Spielerinnen die Gelegenheit, ihre Erkrankungen oder Blessuren auszukurieren. Außerdem hoffen die Cloppenburgerinnen auf die Rückkehr von Tea Terzieska. Sie hat ihre Visumsangelegenheiten in ihrer Heimat, Nord-Mazedonien, offenbar so weit erledigt, dass sie sich wieder auf den Weg nach Cloppenburg machen kann.