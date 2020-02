Olivier reagiert im MT-Interview auf Vorwürfe

Nachdenklich: Prof. Dr. Lucien Olivier kritisiert im MT-Interview die Verantwortlichen der Jugendabteilung des BV Cloppenburg. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt und Oliver Hermes



Cloppenburg. Die öffentliche Erklärung, die die Jugendtrainer und der Förderverein Jugendfußball des BV Cloppenburg abgegeben haben (die MT berichtete am Mittwoch) hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. In dem Schreiben steht vor allem Notvorstand Prof. Dr. Lucien Olivier für seinen Umgang mit dem Nachwuchsbereich in der Kritik. Im MT-Interview äußert sich der Mediziner zu den Vorwürfen. Mit den handelnden Personen kann sich der Mediziner kein gemeinsames Gespräch vorstellen. „Neue Gesichter werden erforderlich sein. Leute, die wissen, was professionelles und unaufgeregtes Arbeiten wirklich bedeutet.“ Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.