Talea Prepens für DM gerüstet

Rang zwei: Talea Prepens (links) musste sich im 60-Meter-Sprint nur der Niederländerin Nargelis Statia geschlagen geben. Foto: Prepens

Dortmund/Cloppenburg (mt). Starke Vorstellung der Cloppenburger Leichtathletin Talea Prepens: Beim Indoor Meeting in Dortmund bestätigte sie ihre derzeitige Bestzeit von 7,46 Sekunden über die 60-Meter-Sprintstrecke. Die Einladung für das internationale Meeting erhielt Talea Prepens erst wenige Tage zuvor. 16 Sprinterinnen waren für das Hauptprogramm über 60 Meter vorgesehen.