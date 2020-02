BVC: Jugendtrainer haben die Nase voll

Ungewisse Zukunft: Wie es für die F III (links hinten Trainer Dirk Wichmann) und die anderen Nachwuchsmannschaften des BV Cloppenburg weitergeht, ist unklar. Foto: Horst Wevering

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Michael Scheibel aus dem Vorstand des Fördervereins Jugendfußball BV Cloppenburg hatte ein brisantes Schreiben dabei, als er der MT-Sportredaktion am Dienstasg einen Besuch abstattete. In einer offenen Erklärung äußern darin fast alle BVC-Jugendtrainer – nur einer hatte sie nicht unterschrieben – deutlich ihren Unmut über den Notvorstand Prof. Dr. Lucien Olivier.#



Die Liste der Vorwürfe ist lang. Ganz allgemein werfen die Nachwuchstrainer Olivier vor, dass er die Jugendabteilung des BVC ignoriere. Der Mediziner vermisst die Loyalität gegenüber dem Verein und überlegt seinerseits Kündigungen auszusprechen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.