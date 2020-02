TVC-Volleyballer mit Sieg und Niederlage

Das Nachsehen gehabt: Cloppenburgs Martin Schlotgauer überwindet zwar den Block, letztlich aber verlor der TVC gegen Tabellenführer Oldenburg III mit 1:3 Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (bar). Nach einer Niederlage gegen Spitzenreiter Oldenburg III haben die Landesligavolleyballer des TV Cloppenburg gegen den TV Baden III gewonnen. Die Frauen des VfL Löningen holten gegen Salzbergen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Verbandsliga, während der SV Cappeln nach einem 3:0 beim SV Wietmarschen II weiter vom Aufstieg träumen darf. Die einzelnen Spielberichte vom Volleyball lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.