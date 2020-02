Achter Sieg im achten Heimspiel

TVC gewinnt 33:21 gegen Achim Baden

Zu schnell für den Ex-TVC-Kapitän: Max Borchert ist Tobias Freese entwischt und setzt zum Torwurf an. Zum 33:21-Sieg der Cloppenburger steuerte der Linkshänder drei Tore bei.Foto: Wulfers

Von Dieter Becker



Cloppenburg. Die Handballer des TV Cloppenburg haben einmal mehr ihre enorme Heimstärke demonstriert. Gegen die SG Achim/Baden feierte der TVC einen selbst in der Höhe verdienten 33:21-Erfolg (18:12). Es war der achte Sieg im achten Spiel in eigener Halle. Nach etwas zähem Beginn (3:5, 7.) nahm der TVC-Express deutlich an Fahrt auf. Nach einem 8:2-Lauf stellten die Gastgeber innerhalb von nur neun Minuten den Spielstand auf 11:7. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.