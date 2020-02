Dem Druck im Abstiegskampf standhalten

Volleyball: Drittligafrauen des TV Cloppenburg haben am Sonntag im Kellerduell BW Aasee aus Münster zu Gast

Mit aller Macht gegenhalten: Marita Lüske (rechts) und Katharina Rathkamp brauchen mit dem TVC gegen BW Aasee unbedingt einen Sieg. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Lage im Abstiegskampf der Dritten Liga West hat sich für die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg durch die 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag beim TV Hörde verschärft. Noch allerdings hält die Mannschaft von Trainer Tomislav Ristoski den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Den ersten nimmt BW Aasee ein und genau gegen die Münsteranerinnen treten die Cloppenburgerinnen am Sonntag an. Spielbeginn in der Halle an der Leharstraße ist um 16 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.