Klasse Ausgangslage im Titelrennen wahren

Nur nicht lockerlassen: Janik Köhler (links) und Erik Gülzow wollen nach dem Erfolg des TVC bei der HSG Barnstorf/Diepholz heute gegen die SG Achim/Baden nachlegen.Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Mit dem zwar souveränen, aber doch schwer erkämpvten 33:28-Sieg am vorigen Samstag im Nachholspiel bei der HSG Barnstorf/Diepholz haben die Handballer des TV Cloppenburg ihre Tabellenführung in der Oberliga Nordsee auf vier Punkte ausgebaut. Das aber ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Schon am Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen die SG Achim/Baden (Anwurf: 19.30 Uhr) die nächste schwere Aufgabe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.