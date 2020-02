Löninger Frauen in Heimspielen unter Druck

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (bar). Die Volleyballfrauen des VfL Löningen stehen in ihren anstehenden Heimspielen unter Druck. Sie müssen zweimal gewinnen, um die Chance auf den Erhalt der Verbandsaligazugehörigkeit zu wahren. Mit zwei Heimsiegen könnten die Landesligamänner des TV Cloppenburg die Möglichkeit wahren, um den Aufstieg mitzuspielen. Mehr zum Volleyball gibt's in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

