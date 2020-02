Essen für Mission Klassenerhalt gerüstet

Beste Stimmung im Trainingslager: Essens Fußballer starten am 23. Februar mit dem Gastspiel bei Germania Leer in die Rückrunde der Landesliga. Foto: Verein

Von Rolf Wulfers



Essen. Wenn Fußball-Landesligist BV Essen am 23. Febraur mit dem Gastspiel bei Germania Leer in die Rückrunde startet, dürfte das Team von Trainer Mohammed Nasari optimal vorbereitet sein. Grund: Seit dem 10. Januar befindet sich das Team bereits wieder im Training und absolvierte zuletzt ein dreitägiges Kurztrainingslager in Sögel.



Für den 31-jährigen Nasari ist der BVE seine erste Station als Cheftrainer und sportlicher Leiter in der Landesliga. Mit den bislang erreichten 21 Punkten aus 16 Spielen liegt Essen durchaus im Soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.