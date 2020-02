Leo Baal neuer Trainer beim TuS Emstekerfeld

Leo Baal (© Wulfers)

Emstekerfeld (rw). Fußball-Bezirksligist TuS Emstekerfeld ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum Saisonende ausscheidenden Volker Kliefoth fündig geworden. Zur neuen Serie coacht der noch in der Hinrunde beim Ligakonkurrenten SV Molbergen tätige Leo Baal den TuS. Salih Darilmaz bleibt als Cotrainer dabei.



Emstekerfelds Manager Torsten Kliefoth: „Mit Leo Baal haben wir jemanden gefunden, der in unser Trainerprofil passt."

