Zehn neue Spieler für Landesligist BV Cloppenburg

Wolfgang Steinbach (©Langosch)

Cloppenburg (tib). Der BV Cloppenburg hat in den vergangenen Tagen die Weichen gestellt, um die Saison in der Fußball-Landesliga zu Ende zu bringen. Nach MT-Informationen verpflichtete der finanziell arg gebeutelte Klub zehn neue Spieler, die aus sechs verschiedenen Ländern kommen. „Ich bin froh, dass es dem Verein gelungen ist, nach den vielen Abgängen in so kurzer Zeit eine Mannschaft zusammenzustellen“, sagt BVC-Trainer Wolfgang Steinbach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

