Quintett aus den USA für die BVC-Frauen

Rückkehr fraglich: Natsuki Kishikawa, Stammspielerin auf der Sechs beim BV Cloppenburg, weilt (noch) in ihrer japanischen Heimat. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Bei den Zweitligafußballerinnen des BV Cloppenburg gibt es erhebliche Änderungen im Kader. Schließlich hatten sie eine Menge Ausfälle zu verkraften. Die sportliche Leiterin des Frauen- und Mädchenbereichs beim BVC, Tanja Schulte, hat dank Unterstützung von Sponsor Albert Sprehe nichts unversucht gelassen, für Ersatz zu sorgen. Fündig geworden ist sie in erster Linie in Übersee.

Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.