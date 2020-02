Hansa und El-Arab gehen getrennte Wege

Foto: MT-Archiv

Friesoythe (tib). Nach sieben Jahren ist Schluss: Hammad El-Arab verlässt den Fußball-Bezirksligisten SV Hansa Friesoythe nach dem Saisonende. Wie der Obmann Tobias Millhahn mitteilte, haben unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Zukunft zu dieser Entscheidung geführt. Nach der Vizemeisterschaft im ersten Jahr schaffte El-Arab 2015 mit seinem Team den Aufstieg in die Landesliga. Vier Jahre spielte Hansa daraufhin in dieser Klasse. Derzeit rangiert die Mannschaft nach dem Abstieg auf Platz eins in der Bezirksliga. Somit geht die Zeit des 37-Jährigen als die erfolgreichste in die Vereinsgeschichte des SV Hansa ein.

