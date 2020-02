Krebs und Prepens holen Titel

Persönliche Bestleistung: Die Cloppenburgerin Talea Prepens (links) siegte über 60 m und schlug dabei unter anderem Lilli Böder vom VfL Eintracht Hannover (Nummer 498) und Jule Wachtendonk vom SV Nordenham (Nummer 418). Foto: Regine Prepens

Hannover (mt). Bei den norddeutschen Hallentitelkämpfen der Männer/Frauen sowie der Altersklasse U20 in Hannover hat sich die Löninger Leichtathletin Xenia Krebs den Titel über 1500 m im Nachwuchsrennen gesichert. Über die 800-Meterstrecke landete sie auf dem zweiten Rang. Talea Prepens vom TV Cloppenburg setzte sich mit persönlicher Bestzeit im 60-m-Sprint der U20 durch. Der VfL Löningen war zudem mit Carolin und Sophie Hinrichs sowie Sonja Richter vertreten. Dieses Trio knackte im 1500-m-Lauf der U20 die Norm für die Deutschen Meisterschaften. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.