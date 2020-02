Charakterstarkes Team nicht zu stoppen

Welch‘ ein Zerren und Reißen: TVC-Kreisläufer Ole Harms (am Ball, attackiert von Cedric Quader, unten, und Andrius Gervé), musste reichlich einstecken. Foto: Langosch

Von LudgerLangosch



Diepholz. Die Handballer des TV Cloppenburg sind scheinbar nicht zu stoppen. Mit dem souveränen 33:28-Sieg (16:12) im Nachholspiel bei der HSG Barnstorf/Diepholz baute der TVC seine Führung in der nun begradigten Oberligatabelle auf vier Punkte vor dem zweitplatzierten ATSV Habenhausen aus.



„Was hat meine Mannschaft nur für einen Charakter“, platzte Trainer Barna-Zsolt Akacsos förmlich vor Stolz, als der Erfolg nach einer tollen Vorstellung in einem ungemein intensiven Spiel unter Dach und Fach war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.