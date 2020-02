SV Meppen rückt zu SV Höltinghausens Jubiläum an

Fußball verbindet: Albert Böckmann (links) und Uli Borchers (rechts) haben zum SVH-Jubiläum ein Freundschaftsspiel gegen Drittligist SV Meppen (Mitte: Cotrainer Mario Neumann) abgemacht. Foto: ll

Höltinghausen (ll). Der SV Höltinghausen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem runden Geburtstag „hat uns der Gesamtvorstand aufgetragen, etwas Besonderes auf die Beine zu stellen“, meinen Uli Borchers und Albert Böckmann. Die beiden, die schon an der Organisation des OM-Cups 2017 beteiligt waren, ließen sich nicht lange bitten und liefern: Am Freitag, 10. Juli, wird der Fußballdrittligist SV Meppen in Höltinghausen ein Freundschaftsspiel bestreiten. Der Anstoß auf dem SVH-Sportplatz erfolgt um 19 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.