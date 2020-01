33 neue Schiedsrichter sorgen für Ordnung

Prüfung bestanden: Die neuen Schiedsrichter im Kreis Cloppenburg mit dem Lehrteam. Foto: Tiemann

Kreis Cloppenburg (mt). Nach einem in der Sportschule Lastrup durchgeführten Lehrgang haben 33 Anwärter ihre Prüfung zum Fußballschiedsrichter erfolgreich abgelegt. In neun Abendveranstaltungen wurden den Jugendlichen neben den Fußballregeln auch Ratschläge aus der Praxis vermittelt. Lehrgangsleiter Fabian Einhaus war mit seinem ersten Durchgang überaus zufrieden: „Allen negativen Schlagzeilen und unschönen Videos aus Fußballdeutschland zum Trotz, haben die Vereins-Schiedsrichterobleute ganze Arbeit geleistet und eine Rekordanzahl junger Leute für das Amt des Schiedsrichters motivieren können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.