Steffen Bury und TV Dinklage trennen sich

Nur noch bis Saisonende beim TV Dinklage: Trainer Steffen Bury. Foto: Schumacher

Dinklage (mt). Die Landesligafußballer des TV Dinklage und Trainer Steffen Bury werden vom kommenden Sommer an getrennte Wege gehen. Die Leitung der TVD-Fußballabteilung und der 43-jährige Coach aus Varrelbusch haben sich darauf geeinigt, mit Ablauf der Saison 2019/2020 die Zusammenarbeit zu beenden.



Steffen Bury hatte das Traineramt bei den Dinklager Landesligakickern vor gut eineinhalb Jahren angetreten. In der ersten Saison schaffte er mit dem TVD den Klassenerhalt, aktuell rangiert Dinklage in der Landesligatabelle auf dem sechsten Rang. Unterschiedliche Auffassungen über die perspektivische sportliche Ausrichtung waren ausschlaggebend dafür, dass die Zusammenarbeit nach zwei Jahren einvernehmlich beendet wird.

