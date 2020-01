Superbowl-Fieber steigt und steigt

Eingefleischte Football-Fans: Salih Darilmaz (von links), Jens Schmidt und Volker Kliefoth treffen sich seit September Sonntag für Sonntag, um gemeinsam die Spiele zu verfolgen. Foto: Darilmaz

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Jens Schmidt kann es kaum erwarten, bis die Nacht von Sonntag auf Montag anbricht. Der ehemalige Fußballer des TuS Emstekerfeld fiebert wohl wie kaum ein anderer American-Football-Fan im Kreis Cloppenburg dem Kickoff der 54. Auflage des Superbowls entgegen. Zwar ließ er sich auch in den vergangenen Jahren kein Finale entgehen. Das kommende Endspiel zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs, das um 0.30 Uhr deutscher Zeit im Hard-Rock-Stadium in Miami (Florida) beginnt, hat für ihn jedoch eine ganz besondere Bedeutung. Schließlich ist er ein glühender Anhänger der legendären 49ers. „Ich werde von Tag zu Tag nervöser“, sagt Schmidt. Und man glaubt es ihm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.