BVC-Nachwuchs siegt bei der Premiere

Turniersieger: Im Endspiel setzte sich der Nachwuchs des BV Cloppenburg mit 3:1 gegen den SV Hansa Friesoythe durch. Foto: BV Cloppenburg

Friesoythe (tib). Mit einem Sieg der A-Junioren des BV Cloppenburg ist die erste Auflage des Friesoyther Automobile-Cups zu Ende gegangen. Im Finale setzten sich die Fußballer gegen den gastgebenden SV Hansa Friesoythe (Team 2) mit 3:1 durch. In der Sporthalle Großer Kamp sahen die vielen Zuschauer faire und temporeiche Partien, die auf einem hohen Niveau standen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.