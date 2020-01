31:27-Sieg: Tor zur 3. Liga geht ein Stück auf

TVC-Handballer bauen Tabellenführung aus

Starke Vorstellung: Niels Uwe Hansen (rotes Trikot) spielte für den TVC gegen die TSG Hatten-Sandkrug groß auf und steuerte zum 31:27-Sieg der Cloppenburger sechs Treffer bei.Foto: Wulfers

Von Dieter Becker



Cloppenburg. Die Schlusssirene, die den 31:27-Heimsieg (17:11) der Handballmänner des TV Cloppenburg im Derby gegen die TSG Hatten/Sandkrug perfekt machte, war kaum verklungen, da brandete ein Jubelorkan durch die TVC-Halle: es traf die Nachricht ein, dass der unmittelbare Verfolger, ATSV Habenhausen, eine überraschende 24:25-Niederlage bei der SG Achim/Baden hinnehmen musste. Damit führen die Cloppenburger die Oberligatabelle mit vier Minuspunkten Vorsprung an.