Bloß keinen Leichtsinn gegen Vorletzten

Oberligahandballer des TV Cloppenburg wollen gegen die TSG Hatten-Sandkrug Tabellenspitze verteidigen

Eine stabile Deckung als Fundament: Die Cloppenburger Handballer wollen ihre weiße Weste in eigener Halle verteidigen und gegen die TSG Hatten-Sandkrug den siebten Heimsieg hintereinander in der laufenden Saison landen.Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die erste Aufgabe in eigener Halle nach dem Jahreswechsel sieht für die Handballer des TV Cloppenburg leicht aus – vertraut man dem Blick auf die Oberligatabelle. Schließlich tritt heute Abend (19.30 Uhr) mit der TSG Hatten-Sandkrug „nur" der Vorletzte in Cloppenburg an. TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos sieht aber überhaupt keinen Anlass zu Überheblichkeit: „In der Oberliga gibt es keine leichten Spiele. Am vergangenen Samstag hat Altjührden zu Hause gegen Schlusslicht Elsfleth verloren. Wir müssen und werden jedes Spiel sehr, sehr ernst nehmen, auch das gegen Hatten.