Talea Prepens triumphiert im 60-Meter-Sprint

Rang zwei: Talea Prepens (rechts) gewann im 60-Meter-Hürdensprint die Silbermedaille. Foto: Prepens

Cloppenburg (mt). Bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften im Sportleistungszentrum Hannover stellten sich die Leichtathleten des TV Cloppenburg den Mitstreitern aus Niedersachsen und Bremen. 762 Athleten aus 207 Vereinen gingen an den Start. Talea Prepens lief ohne direkte Konkurrenz sicher als Vorlaufschnellste (7,62 sec.) zu einem weiteren Landesmeistertitel über 60 Meter in der Altersklasse U20. Sie siegte im Finale in 7,64 Sekunden vor Jule Wachtendorf (7,86 sec, SV Nordenham). Den 60-Meter-Hürdensprint schaffte sie als Zweitbeste. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

23.01.2020 | Der Toregarant wird zum Tavernenwirt