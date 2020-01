Der Toregarant wird zum Tavernenwirt

Trainingseinheit als Handwerker: Dio Ypsilos beendet seine Fußballerkarriere und übernimmt ein griechisches Restaurant. Foto: Privat

Von Johannes Klinker



Cloppenburg. Womöglich wünscht sich Dio Ypsilos dieser Tage in ein noch so hartes Training zurück. Doch der 33-jährige Cloppenburger hat mit Fußball nichts mehr im Sinn, seit er seine Lebens-und Berufsplanung komplett geändert hat. Der zum Ende des alten Jahres beim Landesligisten BV Cloppenburg ausgeschiedene (Ex)-Stürmer übernimmt zum 1. Februar das traditionsreiche griechische Restaurant seines kultigen Vorgängers Milto, der sich vor einem Monat aus dieser Welt verabschiedete. Seitdem und vor allem in den letzten Tagen ist Ypsilos als vielseitiger Handwerker gefordert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.