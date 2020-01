Marian Mischo schafft Sprung vom VfL zum VfL

Hoch hinaus: Die Löningerin Marian Mischo (weißes Trikot, im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen) hat sich beim Volleyballzweitligisten VfLOythe auf Anhieb einen Stammplatz erobert. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Vechta/Löningen. Es ist gerade einmal zehn Monate her, da holten sich die Volleyballfrauen des VfL Löningen die Meisterschaft in der Landesliga. Mittendrin: Marian Mischo. Doch nach diesem Triumph verließ die heute 20-Jährige ihren Heimatklub. Und zwar nicht, um sich auf diesem Lorbeer auszuruhen, als vielmehr in Sachen Volleyball richtig durchzustarten.



Der Vereinsname blieb, aber sonst ist alles neu. Marian Mischo wechselte vom VfL zu zum VfL. Nur, dass ihre sportliche Heimat nicht mehr Löningen, sondern Oythe ist. Und anstatt nach der Landesligameisterschaft eine Klasse höher in der Verbandsliga zu spielen, ist Marian Mischo nun in der 2. Bundesliga unterwegs. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.