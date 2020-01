TVC entscheidet das Derby klar für sich

Obenauf: Cloppenburgs Handballerinnen (rechts Franziska Germann) landeten gegen Höltinghausen (links Elisa Fangmann) einen klaren Derbysieg. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll/rw). TV Cloppenburg - SV Höltinghausen 29:17 (13:9). Dass dieses Spiel am Ende einen solch‘ deutlichen Ausgang nehmen würde, darauf hatte zunächst wenig hingedeutet. Die Gastgeberinnen kamen mit der offensiven Deckung des SVH nicht zurecht und gerieten erst einmal mit 2:4 (6.) in Rückstand. Erst nach gut 20 Minuten gelang es dem TVC, sich beim 9:6 erstmals etwas klarer abzusetzen. Basis dafür war eine starke Deckungsarbeit. Höltinghausen bekam zusehens Schwierigkeiten, sich in der Offensive durchzusetzen. Cloppenburg meldete Kreisläuferin Ann-Katrin Felstermann fast völlig ab. Mehr zum Handball lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.