Zuckerbrot und Peitsche für den TVC

Fixpunkt: Janik Köhler war bester Cloppenburger beim 27:25-Sieg des TVC beim HC Bremen.Foto: Langosch

Cloppenburg (db). Die Tabellenführung erfolgreich verteidigt und die Siegesserie fortgesetzt. Trotz einer eher durchschnittlichen Leistung feierten die Handballmänner des TV Cloppenburg einen verdienten 27:25-Auswärtserfolg (15:10) beim HC Bremen. Im Titelrennen der Oberliga Nordsee läuft es mehr und mehr auf einen Zweikampf zwischen dem TVC und dem ATSV Habenhausen hinaus, denn Verfolger SG VTB/Altjührden unterlag überraschend in eigener Halle Schlusslicht Elsfleth TB mit 25:26. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

