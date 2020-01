Reichlich Testspieler beim ersten Training

Engagiert bei der Sache: Etliche Testspieler waren bei der ersten Trainingseinheit des BV Cloppenbgurg dabei. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Cloppenburg. Es herrschte reichlich Betrieb beim Trainingsauftakt von Fußball-Landesligist BV Cloppenburg: Neben einem knappen Dutzend Testspielern verfolgte ein halbes Dutzend Spielerberater, darunter der in Cloppenburg nicht unbekannte Peter Schöne, die erste Trainingseinheit des neuen Jahres. Das Kontingent aus Spielern, die bereits in der Hinserie für den BVC aufliefen, hielt sich indes in überschaubaren Grenzen. Dennis Mooy, Marc Biermann und Janek Jacobs, das war‘s. Geleitet wurde die Einheit von Wolfgang Steinbach, der sich Ende des vergangenen Jahres noch gar nicht sicher war, ob es für ihn in der Rückrunde weitergeht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.