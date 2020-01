Start ins Jahr mit Fragezeichen

Reicht es für einen Einsatz? Erik Gülzow (Mitte, im Sprung) droht im Auswärtsspiel beim HC Bremen auszufallen. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Etwas mehr als einen Monat Pause haben die Handballer des TV Cloppenburg eingelegt, nun steht für den Tabellenführer der Oberliga Nordsee die erste Aufgabe im neuen Jahr an. Und die hat es in sich: Am Samstag tritt der TVC um 19.30 Uhr beim HC Bremen an. „Das wird ein sehr schweres Spiel“, glaubt Trainer Barna-Zsolt Akacsos, der früher auch schon auf der HC-Bank gesessen hat. „Die Bremer haben drei der letzten vier Spiele verloren und stehen daher ordentlich unter Druck.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.