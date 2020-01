Zehn Teams nehmen neuen Cup ins Visier

Erste Titelverteidigung seit 2011? Im vergangenen Jahr setzte sich der VfL Markhausen (gelbes Trikot) im Finale des BVN-Cups mit 2:1 gegen den SV Gehlenberg-Neuvrees durch. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Neuscharrel. Neun Jahre ist es her, als es dem SV Altenoythe als bislang letztem Team gelang, einen Titel beim Hallenturnier um den BVN-Cup zu verteidigen. Sieben Mannschaften scheiterten danach mit diesem Vorhaben. Am kommenden Sonntag unternehmen die Fußballer des VfL Markhausen nun einen neuen Versuch, wenn in der Friesoyther Sporthalle Großer Kamp Ost um 12.30 Uhr die 27. Auflage startet, die auch diesmal wieder der BV Neuscharrel (1. Kreisklasse) ausrichtet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.