Staatsforsten triumphiert vor großer Kulisse

Die Pokalgewinner der Männer und Frauen erhielten Pokale und Urkunden. Kreissportwart Markus Koopmeiners (vorne links) nahm die Siegerehrung vor. Foto: Berssen

Kreis Cloppenburg (se). In toller Atmosphäre und vor zahlreichen Zuschauern gingen die Tischtennis-Kreispokalendspiele in der Molberger Sporthalle über die Bühne. Nach der Begrüßung durch Daniel Budde und Kreissportwart Markus Koopmeiners startete das mit großem Personalaufwand vom Molberger Team perfekt vorbereitete Turnier mit den Endspielen in den Nachwuchsklassen sowie den Frauen und Männern in verschiedenen Leistungsklassen. Während im Nachwuchsbereich einige Partien schnell und unspektakulär einen Sieger fanden, lieferten sich die Mädchenmannschaften aus Molbergen und Ramsloh ein spannendes Match.