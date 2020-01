TVC und Höltinghausen jubeln vorm Derby

Gekämpft, aber verloren: Der BV Garrel (am Ball Spielertrainer Michael Siemer) gab zwar alles, musste sich Hude/Falkenburg aber geschlagen geben. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. In der Handball-Landesliga der Frauen haben der TV Cloppenburg und der SV Höltinghausen vor dem Derby am kommenden Samstag Selbstvertrauen getankt. Beide Teams feierten Siege. Der TVC gewann mit 33:16 bei BW Lohne, der SVH mit 25:22 gegen GW Itterbeck. Die Männer des BV Garrel verloren in der Landesklasse mit 19:23 gegen die HSG Hude/Falkenburg und warten damit weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Mehr zum Handball gibt's in der Ausgabe am 14. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

